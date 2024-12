Stand: 12.12.2024 07:32 Uhr Stadtvertreter von Malchin lehnen Photovoltaik-Park ab

Der geplante Bau eines Solarparks in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochabend von den Stadtvertretern abgelehnt worden. Bürgermeister Axel Müller (CDU) sagte, das habe sich in den Ausschüssen nicht angedeutet. Die AfD und das BSW hatten gegen den Bau der Anlage gestimmt. Die Landwirtschaft sterbe als Folge des riesigen Solarparks, hieß es von der AfD. Vattenfall hatte geplant, in Malchin und den Ortsteilen Duckow und Pinnow eine 1.360 Hektar große Agri-PV-Anlage zu bauen. Das bedeutet, dass auf der Fläche mit den Solarmodulen teilweise noch Landwirtschaft betrieben werden kann. Ob es in den nächsten Monaten einen neuen Anlauf mit veränderter Größe für den Photovoltaik-Park geben werde, sei vollkommen unklar, so Bürgermeister Müller. Weitere Themen in der Stadtvertretung waren unter anderem die Erhöhung der Grundsteuer und die Umgestaltung des ehemaligen RAW-Geländes.

