Malchin: Eine Kleinstadt mit großer Geschichte Stand: 01.06.2024 10:26 Uhr Im Rahmen der Kommunalwahltour wollen NDR Reporterinnen und Reporter herausfinden, was die Kommunen in MV bewegt. Dazu besuchen sie Menschen und hören sich deren Geschichten an - zuletzt in Malchin.

7.200 Einwohner hat die Stadt aktuell. 1990 waren es noch 3.000 mehr. Die Johanniskirche ist neben dem Rathaus der prägende Bau der Stadt. In der Johanniskirche stand sowas wie die vordemokratische Wiege unserer heutigen Demokratie. Der Landtag des Ständestaates tagte bis 1916 abwechselnd in Sternberg und in Malchin. Wegen des großen Raumbedarfs ging das in Malchin nur in der Kirche. Für die Malchiner Bürger bedeuteten diese Landtage übrigens gute Geschäfte. "Sie konnten ihre Wohnstuben vermieten", so Malchins ehemaliger Bürgermeister Jörg Lange.

Unsanierte Wohnblocks - ein Problem auch in Malchin

Heute machen sich die Malchiner mehr Gedanken um die unsanierten Wohnblöcke. Die meisten der nicht mehr ganz so neuen Neubaublocks aus DDR-Zeiten haben keinen Fahrstuhl. Daraus folgen ungefähr 18 Prozent Leerstand insgesamt. Denn auch das Durschnittsalter der Malchiner steigt. Bei über 50 Jahren liegt es dezeit. Handlungsbedarf also in Sachen Sanierung. Fahrstühle und teilweise auch völlig neue Wohnungsschnitte sind geplant. Damit will die Stadt auch vernehrt für junge Familien attraktiv werden, so Axel Müller, der Bürgermeister.

Unternehmer wollen Zukunft der Region gestalten

Es gibt ein regionales Unternehmensnetzwerk rund um den Kummerower See. Kurz RUN. Das sorgt sich darum, dass möglichst alle Ausbildungsplätze in den Mitgliedsbetrieben besetzt sind: Dafür gibt es enge Kontakte zu den Schulen in der Region. Ausbildungsplätze in der Region sorgen auch dafür, dass die Jugend nicht abwandert. So könnte es demnächst auch wieder ein paar mehr Malchiner geben, wie viele hoffen, die wir getroffen haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte