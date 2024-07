Stand: 17.07.2024 07:10 Uhr Stadtpräsidenten in Altentreptow und Röbel gewählt

In Altentreptow und in Röbel an der Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind bei den ersten Stadtvertretersitzungen nach der Kommunalwahl die Stadtpräsidenten gewählt worden. In Altentreptow bleibt Gerhard Quast von der Altentreptower Wählergemeinschaft im Amt. In Röbel wurde Dierk Kröger von der CDU zum neuen Stadtpräsidenten gewählt. In beiden Orten erfolgte die Wahl ohne Gegenkandidaten einstimmig. Zuvor hatten die Stadtvertreter darüber diskutiert. Stadtpräsidenten leiten unter anderem die Sitzungen der Stadtvetreterinnen und Stadtvertreter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte