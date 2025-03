Stand: 16.03.2025 09:00 Uhr Sportjugend ehrt Talente der Mecklenburgischen Seenplatte

Der Ueckermünder Turnverein und der Ponysportverein Röbel sind mit einem zweiten Preis im Wettbewerb "Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein in Mecklenburg-Vorpommern" ausgezeichnet worden. Sie erhielten neben einer Urkunde 750 Euro für die Nachwuchsarbeit. Bei der Ehrung am Sonnabendabend in Rövershagen wurden auch mehr als 200 junge Sportler des Landes gewürdigt, die im Vorjahr erfolgreich waren. Laut dem Altentreptower Vorsitzenden der Landesssportjugend, Theo Hadrath, waren das so viele wie noch nie. Zu den Geehrten gehören unter anderem das Jugendteam der Neubrandenburger Drachenbootsportler, die drei Leichtathleten Ciara Nieman, Emily Scherf und Michal Fatyga, die beiden Radsportler Max Werner und Artur Pankow sowie die vier Wasserskisportler Wolf Wilhelm, Marius Eichberg und Hartan Kyra (alle Neubrandenburg) sowie Clara Niemann (Feldberg).

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte