Stand: 25.09.2024 07:29 Uhr Sportabzeichen-Tour endet in Malchin

Die Sportabzeichen-Tour des Kreissportbundes Mecklenburgische Seenplatte macht am Mittwoch Station in Malchin. Zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr können Interessierte ab einem Alter von sechs Jahren im Walter-Block-Stadion das Deutsche Sportabzeichen erlangen. Es ist die letzte von insgesamt fünf öffentlichen Veranstaltungen in diesem Jahr. Zuvor war die Tour schon in Friedland, Neubrandenburg, Waren und Neustrelitz zu Gast. Bisher haben deutlich mehr als 500 Menschen das kostenlose Angebot genutzt. An den Übungsstationen werden motorische Grundfertigkeiten wie Laufen, Springen und Werfen, sowie Kraft, Ausdauer oder Koordinationsfähigkeit überprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte