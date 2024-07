Stand: 23.07.2024 16:04 Uhr Sendestörung im Raum Ueckermünde behoben

Am Dienstag war die Stromversorgung am Senderstandort Ueckermünde unterbrochen. Deshalb kam es zu massiven Beeinträchtigungen des Radioempfangs in der Region. Betroffen waren unter anderem NDR 1 Radio MV Greifswald auf 90,1 MHz und der DAB+-Empfang im Raum Pasewalk. Die Störung ist mittlerweile behoben.

