Stand: 28.10.2024 10:00 Uhr Seenplatte: Zahl der Wildunfälle konstant hoch

In diesem Jahr haben sich bereits 1.300 Wildunfälle in der Mecklenburgischen Seenplatte ereignet. Das sind etwa so viele Unfälle wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Im gesamten Jahr 2023 zählte die Polizei rund 1.700 Unfälle in der Seenplatte. Unfallschwerpunkt ist wie in den zurückliegenden Jahren die Bundesstraße 198, die von Röbel über Neustrelitz nach Woldegk führt. Dort gab es in diesem Jahr bisher knapp 100 Wildunfälle. 65 waren es es auf der Landstraße, die Altentreptow und Stavenhagen verbindet. In den Wochen nach der Zeitumstellung sei das Risiko von Wildunfällen in der Morgen- und Abenddämmerung besonders hoch, warnt die Polizei.

