Stand: 08.11.2024 14:58 Uhr Seenplatte: Volkshochschulen bieten Computer-Kurse für Senioren

Die Volkshochschulen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte bieten im November Computerkurse für ältere Menschen an. Ob Terminvereinbarungen für die Kfz-Zulassungstelle oder der Antrag für die Mülltonne beim Umweltamt - vor allem für ältere Menschen ist das eine Herausforderung. In Neustrelitz, Waren, Malchin und Neubrandenburg können sie sich ab sofort für Volkshochschulkurse zu diesem Thema anmelden. Ältere Menschen sollen so Sicherheit im Umgang mit Formularen im Internet bekommen, teilt der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit. Alle Anwendungen werden praxisnah von Experten vorgestellt. Um eine telefonische Anmeldung oder per Mail unter vhs@lk-seenplatte.de wird gebeten. Hier sind die Termine: Neustrelitz, 13. November, 17 Uhr; Malchin, 19. November, 9 Uhr; Waren, 20. November, 17 Uhr und Neubrandenburg, 27. November, 17.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte