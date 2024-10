Stand: 21.10.2024 07:03 Uhr Alt Schwerin: Wettbewerb um den schwersten Kürbis

Das Freilichtmuseum Agroneum in Alt Schwerin hat am Sonntag den regionalen Kürbis-Riesen 2024 gekürt. Elf Teilnehmer gingen mit ihrer Ernte an den Start. Der größte Kürbis kam diesmal aus Reckenzin im Landkreis Prignitz (Brandenburg). Andreas Kiefels Gemüse brachte stattliche 535 Kilogramm auf die Waage. Es handelte sich dabei um ein Exemplar der Sorte Atlantic Giant. Zweiter wurde der Vorjahressieger Fiete Stutz aus Röbel, sein Kürbis wog 342 Kilogramm. Auf Platz drei landete Eric Kidszun aus der Nähe von Stralsund. Der Gewinnerkürbis geht nun als Futter auf den Elefantenhof in Platschow (Landkreis Ludwigslus-Parchim). Die teilnehmenden Kürbisse mussten mindestens 25 Kilo auf die Waage bringen. So wie in Alt Schwerin liegen bei aktuellen Wettbewerben weltweit zumeist Früchte der Sorge Atlantic Giant auf den ersten Plätzen. Der Weltrekord stammt von 2021: In der Toskana brachte es eine Frucht auf ein Gewicht von 1226 Kilo.

