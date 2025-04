Stand: 06.04.2025 09:38 Uhr Junge verletzt sich schwer beim Spielen mit Böllern

Beim Umgang mit Pyrotechnik ist in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein 13 Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Nach Ermittlungen der Polizei hielten sich insgesamt sechs Kinder im Bereich des Floßgrabens auf und ließen unbeaufsichtigt Böller knallen. Der Junge habe zwei Böller miteinander verbunden und angezündet. Bevor er sie wegwerfen konnte, explodierten sie in seiner linken Hand, so die Polizei. Dabei wurden ihm drei Finger abgerissen, die übrigen beiden Finger wurden erheblich zerstört. Nach Aussage der Kinder stammen die Böller aus Spanien, der Junge habe sie von einem bislang unbekannten Freund bekommen. Der verletzte Junge wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

