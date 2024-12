Stand: 06.12.2024 10:00 Uhr Schwerer Unfall zwischen Neubrandenburg und Neddemin

Bei einem Verkehrsunfall auf der L35 zwischen Neubrandenburg und Neddemin sind am Freitagvormittag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei informierte, wollte ein 44-jähriger Autofahrer von Podewall kommend auf die L35 abbiegen, dabei übersah er offenbar ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Im abbiegenden Fahrzeug wurden ein Mann und ein 5-jähriges Mädchen leicht verletzt. Die 47-jährige Fahrerin des vorfahrtberechtigten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge in beide Richtungen vollgesperrt.

