Schülerzahl im Kreis Seenplatte erneut gestiegen

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es in diesem Schuljahr erneut mehr Schülerinnen und Schüler. Aktuell lernen knapp 27.000 Mädchen und Jungen an den Schulen im Kreis. Damit ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.000 gestiegen, vor allem durch Zuzug aus dem In- und Ausland. Etwa 2.600 Mädchen und Jungen stammen aus 28 anderen Nationen. Der Anteil entspricht damit rund 10 % und liegt auf Vorjahresniveau. Die Schulen der Seenplatte seien am Limit, bilanzierte der Leiter des Neubrandenburger Schulamtes Rüdiger Krohn im Bildungsausschuss des Kreistages. Aktuell gebe es wöchentlich ungefähr zwei Neuanmeldungen von Einwanderer-Kindern. Das sei machbar, mehr gehe nicht, so Krohn. Der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern könne aktuell nicht zu 100 % abgedeckt werden. Ein Grund sei, dass fast 100 Quereinsteiger derzeit eine Weiterbildung absolvieren müssten.

