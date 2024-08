Stand: 02.08.2024 07:09 Uhr Schlangenlinie über die B96: Autofahrer bei Neubrandenburg gestoppt

Mit seiner auffälligen Fahrweise fiel ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der B96 zwischen Groß Nemerow und Usadel bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf. Ein Zeuge sprach den Mann laut Polizei an. Der 76-Jährige fuhr jedoch weiter. Daraufhin verständigte der Zeuge die Einsatzleitstelle. Der Autofahrer wurde kurz hinter dem Ortseingang Neubrandenburg von Beamten gestoppt. Zuvor ignorierte er die Aufforderung der Polizei anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Außerdem lag eine Flasche Schnaps im Auto. Der Mann gab zu, davon getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Den Führerschein musste der Autofahrer abgeben. Er wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

