Sankt Martinsfest in Neustrelitz und Stavenhagen

In mehreren Orten der Haff-Müritz-Region findet am Montag das Sankt Martinsfest statt. In Neustrelitz und Stavenhagen (beide Mecklenburgische Seenplatte) gibt es jeweils ab 17 Uhr Martinsfeiern in den Stadtkirchen. Bei der Andacht in Neustrelitz führen Kinder das Martinsspiel auf. Außerdem werden Spenden für die Arbeit der Tafel gesammelt. Danach ist ein Laternenumzug durch die Innenstadt bis zum Kulturquartier geplant. Auch in Stavenhagen ziehen die Menschen mit Laternen durch den Ort und treffen sich dann auf dem Gelände der katholischen Kirche.

