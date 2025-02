Stand: 23.02.2025 09:03 Uhr Sachschaden nach Unfall in der Nähe von Möllenhagen

Nach Angaben der Polizei kam ein Mann in Freidorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einer Linkskurve mit seinem Auto von der Straße ab. Mit seinem Auto streifte der 33-Jährige eine Straßenlaterne, beschädigte einen Weidezaun und überfuhr ein Bushaltestellenschild. Nach jetzigen Erkenntnissen fuhr der Mann zu schnell, so die Polizei. Eine Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille bei dem Mann. Der Gesamtschaden liegt bei rund 12.500 Euro. Der Mann musste seinen Führerschein den Beamten übergeben. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

