Stand: 10.01.2025 07:49 Uhr SEK-Einsatz in Stavenhagen: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Wegen eines 33-jährigen Mannes in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) musste am Donnerstagabend das Spezialeinsatzkommando anrücken. Nach Angaben der Polizei warf der Mann Gegenstände aus seinem Fenster. Außerdem schrie er laut und verhielt sich aggressiv. Unter anderem riss er einen Heizungskörper und ein Fenster aus den Verankerungen und ließ beides vor den Hauseingang fallen. Das Ordnungsamt evakuierte aus Sicherheitsgründen die umliegenden Wohnungen. Der Mann ist bereits polizeibekannt und befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Im Einsatz waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Stavenhagen und Malchin sowie der Rettungsdienst.

