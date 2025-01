Stand: 10.01.2025 14:30 Uhr Rund 20.000 Menschen nutzten 2024 den Rufbus der Seenplatte

Die Zahl der Menschen, die in der Mecklenburgischen Seenplatte einen Rufbus nutzen, hat sich 2024 im Vergleich zu 2023 verdoppelt. Monatlich waren mehr als 1.600 Fahrgäste, die mit dem sogenannten ILSE-Bus unterwegs. Eingeführt wurde das Rufbussystem vor vier Jahren in Demmin, seit acht Monaten ist es flächendeckend im größten Landkreis Deutschlands nutzbar. Bestellt werden muss der Bus mindestens 60 Minuten vor Abfahrt. Möglich ist das per Telefon oder Internet. Deshalb hat der Kreis Mecklenburgische Seenplatte die Zahl der Servicekräfte in der Mobilitätszentrale auf vier verdoppelt. Die Mobilitätszentrale am Busbahnhof in Neubrandenburg wurde saniert und am Freitag wieder eröffnet. Laut Vizelandrat Müller haben die Arbeiten 41.000 Euro gekostet. Der Öffentlichen Personennahverkehr sei wichtig, um gleiche Lebensbedingungen für alle zu schaffen, so Müller.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte