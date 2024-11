Stand: 27.11.2024 11:00 Uhr Rückbau von Wohnblocks in Pasewalk geht weiter

Die Stadt Pasewalk plant in der Oststadt weitere Wohnblöcke zurück zu bauen. Hintergrund ist, dass die Wohnungen in den fünften und sechsten Etagen teilweise seit Jahren leer stehen, weil es keine Fahrstühle gibt. Im kommenden Jahr sollen in der Herderstraße und in der Lessingstraße insgesamt 90 Wohneinheiten rückgebaut werden. Zwei Wohnblöcke wurden in diesem Jahr komplett abgerissen. Für die Umgestaltung der Oststadt konnten Fördermittel vom Land eingeworben werden, informierte das Bauamt in Pasewalk. Außerdem will 2025 ein privater Investor in der Oststadt einen modernen Wohnpark bauen. Geplant sind 80 barierrefreie Wohnungen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen

