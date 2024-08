Stand: 27.08.2024 06:14 Uhr Rossow bei Pasewalk: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rossow bei Pasewalk ist ein 18-jähriger deutscher Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Fahrzeug am Montagabend auf der Bundesstraße 104 in Richtung Löcknitz unterwegs und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Anschließend stieß er mit einem parkenden Auto, einem Baum und einen Gartenzaun zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8.500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B104 in Rossow eineinhalb Stunden gesperrt.

