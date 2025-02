Stand: 11.02.2025 06:49 Uhr Röbel: Drei Männer und eine Frau wegen Freiheitsberaubung verurteilt

Das Amtsgericht Waren hat am Montag eine Frau und drei Männer zu Gefängnisstrafen zwischen 10 Monaten und zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichtes haben die vier Verurteilten im März 2022 einen 37-jährigen Mann in eine Wohnung in Röbel gelockt und ihm dort Handy und EC-Karte abgenommen. Außerdem hielten sie ihr Opfer mehr als zwölf Stunden lang gefesselt gefangen. Weiterhin wurde der Mann mit einem Beil und einem Schlagring schwer verletzt. Letztendlich konnte er auf das Dach eines Mehrfamilienhauses flüchten. Hintergrund waren Streitigkeiten um Geld für Drogen.

