Stand: 19.08.2024 06:30 Uhr Rettungskräfte bei Unfall über Ecall-System alarmiert

Auf der B113 zwischen Linken und Grambow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei Autos kollidiert. Einer der Fahrer wurde schwer verletzt. Eins der beteiligten Autos verfügte über ein so genanntes eCall-System. Dadurch wurde die Rettungsleitstelle automatisch nach der Kollision informiert. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 36-jährige rDeutsche von Linken kommend in Richtung Grambow. Während ein 56-jähriger Nordmazedonier aus Richtung Grambow in Richtung Linken fuhr. Kurz vor der Kreuzung B113/B104 geriet er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Noch vor Eintreffen der Polizei waren Rettungskräfte und sechs Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Ramin, Grambow, Löcknitz, Bismark und Ladenthin vor Ort.

