Stand: 16.08.2024 08:22 Uhr Regionalexpress 5: Züge fahren wegen Bauarbeiten nicht durch

Wer ab Freitagabend (16.8.) mit dem RE 5 in Richtung Berlin fahren möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Denn ab 21 Uhr 30 bis Ende August fährt der Regionalexpress nicht zwischen Oranienburg und Berlin Südkreuz. Grund sind Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik. Als Ersatz können die S-Bahn sowie in den Nachtstunden die Busse zwischen Oranienburg und Berlin Gesundbrunnen genutzt werden. An mehreren Tagen fallen im gleichen Zeitraum auch die Züge zwischen Neustrelitz und Berlin aus. Auch hier ist Ersatzverkehr vorgesehen. Genaue Informationen gibt es an den Bahnhöfen oder im Internet.

