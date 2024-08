Stand: 13.08.2024 11:22 Uhr Regenbogenfahne in Neubrandenburg gestohlen

Die Regenbogenfahne, die vor dem Neubrandenburger Bahnhof wehte, ist geklaut worden. Anstatt dessen war von Unbekannten eine Fahne mit einem Hakenkreuz und einem Adler angebracht worden. Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Montagabend und Dienstagfrüh, so eine Polizeisprecherin. Jetzt laufen Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Die Stadtverwaltung verurteilte die Tat. Neubrandenburg werde weiterhin ein Ort des friedlichen Miteinanders bleiben. Gemeinsam werde man sicherstellen, dass Hass und Intoleranz in der Stadt keinen Raum haben, heißt es. Es ist das sechste Mal, dass in Neubrandenburg eine Regenbogenfahne geklaut wurde.

