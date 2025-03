Stand: 04.03.2025 10:25 Uhr Rechlin: Künftiger Mauerpark bekommt Kunstobjekt aus Stahl

Der künftige Mauerpark in Rechlin bekommt ein Kunstobjekt. Ein Stahlbauer aus Güstrow hat den Auftrag dazu erhalten. Das hat die Gemeindevertretung am Montagabend beschlossen. Der Bau war bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben, weil sich im ersten Anlauf kein Anbieter gefunden hatte. Der künftige Mauerpark soll an die Teilung des Ortes vom 2. Weltkrieg bis 1993 erinnern. Durch eine sowjetische Garnision war eine Hälfte Rechlins durch eine Mauer abgeteilt. Das neue Kunstobjekt aus Stahl soll einen Menschen an dieser Mauer zeigen. Unmittelbar nach Fertigstellung des Denkmals ist laut Bürgermeister Wolf-Dieter Ringguth die Eröffnung des Mauerparks geplant. Er geht davon aus, dass dies noch in diesem Frühjahr sein könnte.

