Stand: 18.03.2025 07:50 Uhr Rechlin: Autofahrerin fährt gegen Baum

Eine Autofahrerin hat sich Montagnachmittag bei einem Unfall bei Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt. Sie musste laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Plau am See geflogen werden. Die 37-Jährige war mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum gefahren. Sie war so in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, dass Feuerwehrleute aus Lärz und Rechlin sie befreien mussten. Die Kreistraße 18 wurde für die Rettungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.

