RAA Waren: Demokratiebildung muss massiv in Schulen

Seit 25 Jahren beschäftigt sich der Verein RAA - Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Waren mit der Förderung der Demokratie. Junge Menschen würden zu wenig erreicht, bilanziert RAA-Geschäftsführer Christian Utpatel. Träger wie die RAA aber auch das Bildungsministerium müssten darauf reagieren, dass sich Jugendliche vor allem in den sozialen Medien informierten. Das Bildungsministerium solle eine Taskforce bilden, um Demokratiebildung massiv in die Schulen zu bringen, fordert Utpatel. Der Verein bietet verschiedene Projekte an, die zwar gut angenommen würden wie Medienbildung, die Geschichtswerkstatt "Zeitlupe" und "Lernen durch soziales Engagement", entwickelt aber auch neue Ansätze, um Jugendliche anzusprechen - aktuell ein Computerspiel in Verbindung mit Demokratiebildung. Die RAA war Anfang der 2000er Jahre die erste zivilgesellschaftliche Organisation im Land, die Projekte gegen Rechtsextremismus entwickelte. Aktuell beschäftigt der Verein 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Projekten für Schüler, Lehrer und Bürger an sechs Standorten in Mecklenburg-Vorpommern.

