Stand: 07.10.2024 13:03 Uhr Publikumspreis für Projekt „Jugendklub to Go!“ Torgelow

Das Projekt „Jugendklub to Go!“ aus Torgelow hat beim Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes den Europa-Park JUNIOR CLUB Award gewonnen und kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro freuen. Außerdem erhielt das Projekt eine sogenannte „Lobende Erwähnung“ in der Kategorie „Solidarisches Miteinander“, die ebenfalls mit 3.000 Euro dotiert ist. Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der „Jugendklub to Go!“ ist ein alter, aussortierter, durch die Stadt Torgelow erworbener Bauwagen, der von Kindern und Jugendlichen entkernt, von außen und innen gestaltet, eingerichtet und für Überführungen tüchtig gemacht wurde. Das Projekt bietet den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eines festen Treffpunktes. Auch bei Festivals und Events in und um Torgelow und Uecker-Randow kommt der Bauwagen zum Einsatz.

