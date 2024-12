Stand: 30.12.2024 14:43 Uhr Polnische Grenze: Viele Menschen mit illegalem Feuerwerk erwischt

Bundespolizisten haben bei Kontrollen an der Grenze zu Polen zwischen Ahlbeck und Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am vergangenen Wochenende fünfzehnmal Menschen mit nicht zugelassener Pyrotechnik erwischt. Bei dem Feuerwerk handele es sich ausnahmslos um erlaubnispflichtige Böller und Feuerwerksbatterien, so ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk. Insgesamt kam eine Netto-Explosiv-Masse in Höhe vom neun Kilogramm zusammen. Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet.

