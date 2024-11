Stand: 11.11.2024 12:24 Uhr Polizisten nach Streit in Rollwitz verletzt

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend in Rollwitz bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind mehrere Menschen verletzt worden. Grund für den Einsatz war ein Streit vor einem Mehrfamilienhaus, so die Polizei. Ein alkoholisierter aggressiver 20-Jähriger habe von Polizisten zu Boden gebracht werden müssen. Sein 16-jähriger Bruder sei dazu gekommen. Auch er war laut Polizei aggressiv. Um die Lage zu entschärfen, habe der Polizist den 20-Jährigen losgelassen, daraufhin sei dieser sofort wieder auf den Beamten losgegangen. Der 20-Jährige warf ihn zu Boden und würgte ihn, heißt es weiter. Daraufhin kam Pfefferspray zum Einsatz. Der 20-Jährige und zwei Beamte wurden bei dem Vorfall verletzt. Gegen den älteren der Brüder wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt. Sein 16-jähriger Bruder muss sich wegen Gefangenenbefreiung und Nötigung verantworten, so die Polizei.

