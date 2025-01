Stand: 29.01.2025 18:18 Uhr Polizeitaucher suchen in Altentreptow wieder nach vermisster Frau

In Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei die Suche nach der 67-jährigen Roswitha Braun fortgesetzt. Sie wird seit Juli vergangenen Jahres vermisst. Nachdem Suchhunde im Uferbereich der Tollense in Altentreptow angeschlagen hatten, kamen auch wieder Taucher der Landespolizei zum Einsatz. Kommende Woche soll die Suche in einem weiteren Bereich des Flusses Tollense fortgesetzt werden.

