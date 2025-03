Stand: 08.03.2025 07:40 Uhr Polizei zieht in Neubrandenburg Glücksspielautomaten ein

Die Polizei hat am Freitagabend in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sechs Spielautomaten und mehrere Tausend Euro Bargeld beschlagnahmt. In mehreren Lokalen der Stadt wurde eine Kontrolle durchgeführt, um illegales Glücksspiel aufzudecken. Beteiligt waren rund 50 Beamte der Polizei, des Zolls und weiterer Behörden wie der Steuerfahndungsstelle und der Ausländerbehörde. Es wurden sechs Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Glücksspiels und 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Glücksspielverordnung eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.03.2025 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte