Polizei warnt vor zwielichtigen Handwerkern

Die Polizei warnt vor dubiosen Dachreinigern. In Krugsdorf bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 71-Jähriger Opfer zwielichtiger Handwerkerleistungen geworden. Sechs dem Krugsdorfer unbekannte Männer hatten angeboten, eine Dachreinigung zum Preis von 210 Euro durchzuführen. Der Senior akzeptierte dieses Angebot. Bereits während der Reinigungsarbeiten trieben die vermeintlichen Handwerker den Preis in die Höhe. Am Ende sollte der Mann 8.000 Euro für die Dienstleistung bezahlen. Für ihn war es ein Glück, dass er nur eine Geldabhebung machen konnte. Er übergab den Männern insgesamt 3.000 Euro. Erst dann wurde ihm bewusst, dass er Opfer einer Straftat geworden ist und informierte die Polizei. Sie fordert auf, misstrauisch zu bleiben, auch wenn die Fahrzeuge der vermeintlichen Handwerker eine offizielle Beschriftung haben.

