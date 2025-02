Stand: 12.02.2025 14:30 Uhr Polizei warnt vor Schockanrufen

Im Kreis Vorpommern-Greifswald kommt es nach Informationen der Polizei zurzeit vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. In einem Fall wurde einer Frau durch einen vermeintlichen Anwalt in einem Telefonat mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt hätte und sich nun im Krankenhaus befände. Gegen Zahlung einer gewissen Kaution, könne die Tochter dieses wieder verlassen. Die Seniorin übergab 15.000 Euro. Vor dieser Betrugsmasche warnt die Polizei noch einmal ausdrücklich. Derzeit sind der Polizei Vorfälle aus Penkun, Anklam, Torgelow und Ferdinandshof bekannt. Die erfundenen Szenarien ähneln sich. Die Polizei rät sich nicht auf solche Telefongespräche einzulassen und kein Geld an Fremde zu übergeben.

