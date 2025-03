Stand: 11.03.2025 11:02 Uhr Polizei ermittelt weiter nach Brand in Gießerei Ueckermünde

Nach dem Brand in der Gießerei in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Nach Angaben eines Sprechers sollen noch weitere Zeugen befragt werden. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass eine fahrlässige Brandstiftung Ursache des Feuers war. Vor gut einer Woche hatte es in einer Produktionshalle der Gießerei gebrannt. Zu dem Zeitpunkt befanden sich 40 Mitarbeitende in dem Gebäude. Der Schichtleiter ließ das Gebäude evakuieren. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Brandursachenermittler hat vor Ort ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte