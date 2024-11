Stand: 22.11.2024 11:14 Uhr Politischer Frauenstammtisch in Pasewalk gegründet

Kaum Frauen in Gemeindevertretungen und nur wenige Bürgermeisterinnen in Vorpommern: das wollen der Landkreis Vorpommern-Greifswald und das Bildungs- und Sozialunternehmen CJD ändern. In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich dazu am Donnerstag ein politischer Frauenstammtisch gegründet. Etwa 30 Frauen aus Greifswald, Usedom, Pasewalk und Löcknitz sind dazu im Rathaus in Pasewalk zusammengekommen. Sie haben Themen gesammelt, denen sie sich in den kommenden Monaten widmen wollen. Darunter Mobilität und Freizeitangebote für Kinder. Wichtige Ziele für die Frauen seien mehr Gleichberechtigung sowie gewaltfreie Räume, heißt es von den Initiatorinnen des Stammtisches. Die Idee zum Stammtisch entstand aus dem bundesweiten Aktionsprogramm Kommune "Frauen in die Politik".

