Stand: 29.08.2024 08:24 Uhr Poetry-Slam beim Goethe-Festival in Waren

Beim Goethe-Kulturfestival in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lockt mit dem Poetry-Slam am Donnerstagabend ab 20 Uhr ein weiterer Höhepunkt. Im Jugendzentrum JOO treten beim „Dichterwettstreit“ Poetinnen und Lyriker auf einer Bühne mit selbstgeschriebenen Gedichten gegeneinander an. Das Publikum entscheidet am Ende mit der Lautstärke des Applauses, welcher Vortrag der Favorit ist. Es ist außerdem der Qualifikationswettbewerb für die Landesmeisterschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Beim Goethe-Kulturvestival wird der Dichter zu seinem 275.Geburtstag noch bis zum 11.September mit vielen Veranstaltungen in der Stadt an der Müritz geehrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte