Stand: 14.08.2024 15:48 Uhr Pinnow: 58-Jähriger nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Pinnow bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt. Der 58-Jährige hatte am Dachstuhl eines Stallgebäudes gearbeitet. Nach Angaben der Polizei soll er hierbei auf ein Holzbrett getreten sein, das durchgebrochen ist. Der Mann ist vier Meter in die Tiefe gefallen. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen wurde er in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nun ermitteln der Kriminaldauerdienst und das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

