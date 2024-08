Stand: 18.08.2024 11:00 Uhr Penzlin weiht neue Brücke ein

Im Rahmen des Burgfestes in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Wochenende eine neue Brücke eingeweiht. Der Fußweg verbindet die alte und die neue Burg wie schon eine historische Brücke, die vor rund 70 Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Nach Angaben der Stadtverwaltung kostet der Neubau der Brücke rund eine halbe Million Euro. Davon seien rund 90 Prozent Fördermittel. Realisiert wurde der Bau innerhalb eines Jahres von den Planern, die den Skywalk auf Rügen errichtet hatten. Bürgermeister Sven Flechner (parteilos) sprach deshalb bei der Eröffnung der neuen Brücke vom Penzliner "Castle-Walk". Das Burgfest besuchten mehrere Tausend Gäste. Wie in jedem Jahr spielte der Penzliner Burgadel ein Theaterstück, das dieses Mal "Wo ist die Gräfin?" hieß. Im Anschluss folgten die traditionellen Zeremonien des Ritterschlags und der Kür eines Burgfräuleins.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte