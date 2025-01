Stand: 31.01.2025 05:43 Uhr Penzlin: Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall an Ampelkreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Penzlin ist eine Person leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 19-jähriger Autofahrer an einer ausgeschalteten Ampelkreuzung die Vorfahrtsregeln missachtet. Er wollte die Kreuzung überqueren und stieß mit dem Wagen eines 56-Jährigen zusammen, der zeitgleich auf die Kreuzung fuhr. Der 56-jährige Fahrer prallte anschließend mit seinem Pkw gegen die Ampel. Seine 55-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte