Peenebad in Malchin erstmals beheizt, öffnet aber später

Badegäste im Peenebad in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) können sich erstmals auf beheiztes Wasser freuen. Das kündigte Bürgermeister Axel Müller (CDU) an. Das Wasser wird mit Sonnenenergie auf 22 bis 24 Grad geheizt. Weil der Einbau der neuen Anlage länger gedauert hat und der Probebetrieb noch ansteht, kann das Peenebad allerdings nicht wie geplant am 1. Mai, sondern erst einige Tage später öffnen. Die Stadt Malchin hat rund eine Million Euro investiert, gefördert vom Bund. Hintergrund ist, dass der Schwimmunterricht für Schulkinder so über einen längeren Zeitraum im Jahr stattfinden kann. Auch eine Aufenthaltshalle ist im Peenebad errichtet worden.

