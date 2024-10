Stand: 16.10.2024 06:44 Uhr Peckatel: Autofahrerin mit 3,23 Promille unterwegs

Schwer berauscht hat eine Frau in Peckatel zwischen Penzlin und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Montagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei kam die 38-Jährige in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen die Bordsteinkante. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte bei der Autofahrerin einen Atemalkoholwert von 3,23 Promille fest. Gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Ihren Führerschein musste sie abgeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte