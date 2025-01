Stand: 27.01.2025 08:30 Uhr Pasewalk: Brandschutztüren für Mensa fehlen

Ursprünglich sollte die Schulmensa in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schon seit mehr als einem Jahr in Betrieb sein. Immer wieder gab es Probleme mit den Baufirmen. Jetzt fehlen die Brandschutztüren. Zudem hat die Stadt bisher keinen Betreiber gefunden. Laut Pasewalks Bürgermeister Rodewald will die Stadt die Mensa deshalb selbst bewirtschaften. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 4 Mio Euro. Etwa eine halbe Million mehr als geplant. Die Stadt rechnet frühestens im Mai mit der Inbetriebnahme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte