Stand: 06.01.2025 14:53 Uhr Pasewalk: Asklepios-Klinik unter neuer Leitung

Mit Kai Firneisen hat die Asklepios-Klinik in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seit Montag offiziell einen neuen Geschäftsführer. Als besondere Herausforderung sehe der 54-Jährige die Bewältigung der anstehenden Krankenhausreform und den Erhalt der vielen spezialisierten Fachabteilungen des Krankenhauses. Firneisen hat zuvor das Kreiskrankenhaus Demmin, sowie Kliniken in Zürich, Berlin und Ueckermünde geleitet. Er ist der dritte Geschäftsführer innerhalb eines Jahres an der Asklepios-Klinik in Pasewalk. Teile der Belegschaft hatten im vergangenen Jahr mehrmals für eine bessere Bezahlung und mehr Urlaub gestreikt.

