Ortsdurchfahrt Malchin für zwei Tage voll gesperrt

Heute und morgen wird in Malchin die Kreuzung am Wasserturm voll gesperrt. Wie das Straßenbauamt weiter informiert, bekommt die Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 20 in diesem Bereich eine neue Asphaltdecke. Der Verkehr wird über Gielow umgeleitet. Lkw allerdings sollen großräumiger ausweichen. Die Umleitung führt über Teterow, Waren und Stavenhagen. Am Mittwoch werde eine halbseitige Sperrung eingerichtet, heißt es. Die Arbeiten sollen am kommenden Freitag abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte