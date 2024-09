Stand: 27.09.2024 13:10 Uhr Offenbar betrunkener Autofahrer flieht vor Bundespolizei

Als die Bundespolizei am Donnerstagabend in Pomellen (Landkreis Vorpommern- Greifswald) ein polnisches Auto kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas, statt anzuhalten. Eine Streife nahm sofort die Verfolgung auf. Nach einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn, bei der das polnische Auto auch versuchte das Polizeiauto zu überholen, endete dessen Fahrt schließlich in der Leitplanke. Beim Öffnen der Fahrzeugtüren stellten die Bundespolizisten starken Alkoholgeruch und eine Menge Bierdosen fest. Die drei Personen im Fahrzeug verhielten sich laut Polizei aggressiv und unkooperativ und mussten gefesselt werden. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin wurde unverzüglich die Blutprobenentnahme angeordnet. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Landespolizei übergeben, heißt es.