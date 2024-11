Stand: 04.11.2024 17:45 Uhr Nur noch 95 Bewerber auf 100 Lehrstellen in der Seenplatte

Der Wettbewerb der Unternehmen um junge Talente in der Ausbildung wird immer intensiver. Diese Bilanz zog die Agentur für Arbeit in Neubrandenburg. Auf 100 Stellen seien in diesem Jahr nur 95 Bewerber und Bewerberinnen gekommen. Trotzdem fand jeder Zehnte keine Lehrstelle. Die Ursache sieht Agenturchef Wegner unter anderem in schulischen Defiziten und einer geringen Motivation der nicht vermittelten Jugendlichen. Aktuell seien noch 129 Jungen und Mädchen an der Seenplatte auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und 184 Ausbildungsstellen unbesetzt. Besonders gefragte Ausbildungsberufe sind demnach Verkäuferin, Kfz-Mechatroniker und Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Vor allem in handwerklichen und technischen Berufen blieben viele Ausbildungsplätze unbesetzt.

