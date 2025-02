Stand: 02.02.2025 10:30 Uhr Neustrelitzer Zweitliga-Volleyballer siegen im Abstiegskampf

In der 2. Volleyball-Bundesliga haben die Männer des PSV Neustrelitz vor mehr als 400 Zuschauern in der Strelitzhalle einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Gegen den direkten Konkurrenten Münster Volleys setzten sich die Neustrelitzer mit 3:2 durch und verbesserten sich auf den achten Tabellenplatz. Zum besten PSV-Spieler der Partie wurde Libero Jacob Genzmer gewählt. An den kommenden beiden Wochenenden treffen die Neustrelitzer Volleyballer auf die Teams aus Frankfurt und Dessau, also zwei weitere Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

