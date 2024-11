Stand: 05.11.2024 10:58 Uhr Neustrelitz: Unbekannte brechen in Zulassungsstelle ein

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in die dortige Zulassungsstelle eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende über ein Fenster Zutritt zu den Behördenräumen in der Woldegker Chaussee verschafft. Gestohlen wurden amtliche Dokumente aus einem Tresor. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

