Stand: 17.07.2024 14:27 Uhr Neustrelitz: Diebe stehlen Kameras und Tablets aus Kita

In Neustrelitz sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Pestalozzistraße eingebrochen. Wie die Polizei informierte, sind die Täter über die Hintertür ins Gebäude eingedrungen. Sie brachen den Geldtresor auf und stahlen zwei Kameras sowie drei Tablets. Außerdem durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Der Kindertagesstätte in Neustrelitz entstand durch die Beschädigungen und den Diebstahl der Technik ein finanzieller Schaden von knapp 10.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer in der Nacht vom 15. Juli zum 16. Juli etwas Ungewöhnliches beobachtet oder wahrgenommen hat, möge sich bei der Polizei melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte