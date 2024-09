Stand: 24.09.2024 10:34 Uhr Neukalen: Mann fährt stark betrunken vom Campingplatz

Am Sonntag hat die Polizei in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Mann aufgegriffen, der betrunken vom Campingplatz "Peene-Camp" gefahren ist. Mehreren Zeugen war aufgefallen, wie der Autofahrer stark schwankend zu seinem Fahrzeug ging. Sie alarmierten die Polizei. Es handele es sich bei dem Mann um einen 64-jährigen Deutschen aus Nordwestmecklenburg, so die Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte